Путин анонсировал повышение пенсии в 2021 году

Президент России Владимир Путин заявил о повышении пенсии в полтора раза выше прогнозируемой инфляции в 2021 году.

«В следующем году пенсии в России будут проиндексированы на 6,3 процента. Это более чем в полтора раза выше прогнозируемой инфляции в 2021 году. То есть в этом направлении мы будем действовать так, как и когда-то говорили, формулировали свои цели, как обещали гражданам», — подчеркнул глава государства, выступая перед Советом Федерации в Кремле.

Российский лидер добавил, что социальные обязательства выполнены, несмотря на существенный объем выпадающих доходов соответствующих фондов. Их финансирование из федерального бюджета будет произведено в полном объеме.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, каким видит Владимир Путин смысл принятых конституционных изменений.