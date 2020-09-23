Путин анонсировал повышение пенсии в 2021 году

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Светлана Шевченко
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Президент России, выступая перед Советом Федерации, подтвердил финансирование из федерального бюджета в полном объеме.

Фото, видео: РИА Новости / Михаил Метцель; 5-tv.ru

Президент России Владимир Путин заявил о повышении пенсии в полтора раза выше прогнозируемой инфляции в 2021 году.

«В следующем году пенсии в России будут проиндексированы на 6,3 процента. Это более чем в полтора раза выше прогнозируемой инфляции в 2021 году. То есть в этом направлении мы будем действовать так, как и когда-то говорили, формулировали свои цели, как обещали гражданам», — подчеркнул глава государства, выступая перед Советом Федерации в Кремле.

Российский лидер добавил, что социальные обязательства выполнены, несмотря на существенный объем выпадающих доходов соответствующих фондов. Их финансирование из федерального бюджета будет произведено в полном объеме.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, каким видит Владимир Путин смысл принятых конституционных изменений.

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