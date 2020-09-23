Власти пяти стран ЕС отказались признавать Лукашенко президентом

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Василий Заика
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Представители европейских государств расценили выборы в Белоруссии и состоявшуюся инаугурацию главы республики как поддельные.

Фото, видео: ТАСС / Андрей Стасевич/БелТА

Власти пяти стран Евросоюза — Германии, Словакии, Литвы, Латвии и Эстонии отказались признавать Александра Лукашенко президентом Белоруссии, сообщает Tut.by. В частности, глава литовского МИД Линас Линкявичус назвал вступление лидера соседней республики в должность фарсом.

«Поддельные выборы. Поддельная инаугурация. Бывший президент Белоруссии не становится менее бывшим. Его нелегитимность — это факт со всеми вытекающими последствиями», — заявил министр иностранных дел Литвы.

Его словацкий коллега Иван Корчок отметил, что Александр Лукашенко обязан нести ответственность за прошедшие выборы в Белоруссии, которые, по его мнению, не являлись свободными и справедливыми.

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу добавил, что действия белорусского лидера противоречат всем принципам демократии. В Таллине призывают провести в республике свободные и справедливые выборы.

Эту точку зрения разделяет и представитель правительства Германии Штеффен Зайберт. По его словам, в Берлине не признают Александра Лукашенко президентом Белоруссии, несмотря на состоявшуюся инаугурацию.

Представили европейских государств уверены, что церемония вступления в должность не переводит в легитимное русло выборы в республике и статус ее лидера.

Инаугурация Александра Лукашенко состоялась во Дворце независимости в Минске 23 сентября. Дата и время церемонии заранее не анонсировались в целях предупреждения массового выступления противников лидера республики.

Утром силовики перекрыли центр белорусской столицы, а к Дворцу Независимости примчался кортеж. Александр Лукашенко принес присягу на белорусском языке, положив правую руку на Конституцию. В своей речи он подчеркнул, что вступает в должность с особым чувством гордости за белорусов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в Кремле ответили на вопрос об инаугурации Лукашенко.

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