В Кремле ответили на вопрос об инаугурации Лукашенко

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Валентин Черников
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о поздравлении Путина со вступлением в должность белорусского лидера.

Фото, видео: РИА Новости / Максим Гучек; 5-tv.ru

Кремль считает исключительно внутренним делом Белоруссии назначение даты вступления в должность президента республики. Такой ответ дал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на вопрос о своевременности инаугурации Александра Лукашенко.

«Я предпочту никак не комментировать, ибо это абсолютно суверенное, внутреннее решение белорусского руководства. Если такое решение принято, значит, так посчитали целесообразным», — заявил журналистам представитель Кремля.

Почтил ли церемонию своим присутствием Владимир Путин и поздравит ли он белорусского коллегу со вступлением в должность, Песков не уточнил.

«Насколько я знаю, протокольно не предусмотрено присутствие иностранных лидеров на инаугурации белорусского президента. Я лично не располагаю информации об этом. Обычно с инаугурацией бывают, конечно, в протокольном порядке какие-то поздравления, или, может быть, он (президент России — прим.ред.) решит позвонить, но в настоящий момент я пока не обладаю такой информацией», — сообщил пресс-секретарь.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Минске прошла инаугурация Александра Лукашенко. Событие заранее не анонсировалось в целях предупреждения массового выступления противников лидера республики. Утром силовики перекрыли центр белорусской столицы, а к Дворцу Независимости пронесся кортеж. Глава государства принес присягу на белорусском языке, положив правую руку на Конституцию. В своей речи он подчеркнул, что вступает в должность с особым чувством гордости за белорусов.

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