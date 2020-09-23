Фанаты Примадонны российской эстрады — певицы Аллы Пугачевой — не перестают удивляться, как сильно она изменилась в браке с юмористом Максимом Галкиным. Очередное тому подтверждение — новый пост в Instagram артиста.

Несколько часов назад супруг Пугачевой обнародовал ролик, где звезда трогательно улыбается в камеру, а ее глаза полны нежности и спокойствия. Судя по заднему фону, певица отправилась по делам на личном авто. Во время записи видео в салоне звучал хит Enigma — «Love Devotion, Feeling Emotion».

Завораживающие кадры известный юморист подписал довольно красноречиво. Вне всяких сомнений, его «сердечно» означало безусловную любовь к артистке.

Instagram @maxgalkinru

В комментариях фолловеры звездной четы поражались, насколько молодо и счастливо выглядит их любимица. Вердикт многих гласил: такой ее сделали искренние чувства и нежная любовь Максима.

«Женщина радуется жизни, живет в замке с молодым мужем. Воспитывает детей. Любима мужем. Вот оно — счастье!»

«Максим, очень трогательно, во всем чувствуется любовь! А это — главное!»

«Красотка какая!»

«Шикарно выглядит! Это все — спасибо любимому мужу!» — обращались к певице фанаты.

Не удержался и оставил свой отзыв даже давний друг Аллы Пугачевой, именитый композитор и певец Игорь Николаев.

«Будьте счастливы вечно!» — от всей души пожелал звезде музыкант.

Несмотря на идиллию в семье Галкина и Пугачевой, в сети продолжают бродить слухи о неверности супругов. Так, совершенно недавно профессиональный сексолог объяснила, почему в отношениях селебрити давно нет места страсти, пишет «Экспресс газета».

Ранее 5-tv.ru показал забавные кадры, где стройная как тростиночка Алла Пугачева «отжигает» на танцполе.