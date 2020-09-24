Видео: «Огненное» ДТП произошло на трассе, ведущей в Смоленск

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Карина Бернтгольц
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О погибших и пострадавших пока ничего не сообщается.

Фото, видео: globallookpress.com, vk.com/tip32

Жуткое ДТП произошло на трассе, ведущий в сторону Смоленска. Как сообщили очевидцы, на автодороге этой ночью столкнулись три автомобиля. В результате аварии вспыхнул пожар. Свидетели происшествия сняли на видео объятые огнем машины.

Информация о погибших и пострадавших в результате инцидента выясняется. На месте ЧП дежурят экстренные службы. Более подробная информация об обстоятельствах происшествия устанавливается. 

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