Видео: «Огненное» ДТП произошло на трассе, ведущей в Смоленск

Жуткое ДТП произошло на трассе, ведущий в сторону Смоленска. Как сообщили очевидцы, на автодороге этой ночью столкнулись три автомобиля. В результате аварии вспыхнул пожар. Свидетели происшествия сняли на видео объятые огнем машины.

Информация о погибших и пострадавших в результате инцидента выясняется. На месте ЧП дежурят экстренные службы. Более подробная информация об обстоятельствах происшествия устанавливается.