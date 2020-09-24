Сюрприз через полвека: из-под толщи льда проявились обломки бомбардировщика США

Сюрприз обнаружили жители Исландии на леднике Эйяфьятлайокудль. Из-под толщи льда проявились обломки американского бомбардировщика, потерпевшего крушение 76 лет назад.

Самолет во время Второй мировой войны летел в Англию, но после дозаправки в аэропорту Исландии врезался в ледник.

Снег смягчил падение, экипаж выжил. Но через несколько лет после крушения ледник поглотил обломки бомбардировщика. И только спустя больше полувека фюзеляж вновь оказался на поверхности. Местные жители считают место крушения достопримечательностью и не хотят, чтобы следы катастрофы ликвидировали.