Пожар вспыхнул в общежитии в Воронеже. Есть пострадавшие

Пожар вспыхнул в одном из общежитий Воронежа на Костромской улице, 6. По предварительным данным, в результате ЧП есть пострадавшие. В настоящий момент возгорание ликвидировано. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

«В результате пожара в общежитии повреждена огнем комната 4×4,5 м по всей площади», — рассказали в пресс-службе.

Число пострадавших в результате пожара пока не уточнили. Всего к ликвидации возгорания были привлечены 20 сотрудников МЧС и пять единиц техники.