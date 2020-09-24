Пожар вспыхнул в общежитии в Воронеже. Есть пострадавшие
Возгорание произошло в здании на Костромской улице, 6.
Фото: globallookpress.com
Пожар вспыхнул в одном из общежитий Воронежа на Костромской улице, 6. По предварительным данным, в результате ЧП есть пострадавшие. В настоящий момент возгорание ликвидировано. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.
«В результате пожара в общежитии повреждена огнем комната 4×4,5 м по всей площади», — рассказали в пресс-службе.
Число пострадавших в результате пожара пока не уточнили. Всего к ликвидации возгорания были привлечены 20 сотрудников МЧС и пять единиц техники.
Читайте также
+13° 757 мм рт. ст.
88%
88%
76.35
0.08 89.25
-0.23
0.08 89.25
-0.23
Нашли ошибку?