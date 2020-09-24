Российский писатель предложил номинировать Путина на Нобелевскую премию мира

Президент России Владимир Путин был выдвинут на Нобелевскую премию мира. Об этом на своей странице в Facebook сообщил писатель Сергей Комков. Он отметил, что направил заявку в Осло 10 сентября.

«Важнейшая публикация о номинировании президента России Владимира Путина на Нобелевскую премию мира!

Процесс после подачи моей заявки в Нобелевский комитет пошел! И его уже никто не сможет остановить!» — написал Комков.

К слову, российского лидера выдвигают на Нобелевскую премию мира уже в третий раз.