Российский писатель предложил номинировать Путина на Нобелевскую премию мира

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Алиса Маркова
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Сергей Комков направил заявку в Осло 10 сентября.

Российский писатель предложил номинировать Путина на Нобелевскую премию мира

Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Президент России Владимир Путин был выдвинут на Нобелевскую премию мира. Об этом на своей странице в Facebook сообщил писатель Сергей Комков. Он отметил, что направил заявку в Осло 10 сентября.

«Важнейшая публикация о номинировании президента России Владимира Путина на Нобелевскую премию мира!
Процесс после подачи моей заявки в Нобелевский комитет пошел! И его уже никто не сможет остановить!» — написал Комков.

К слову, российского лидера выдвигают на Нобелевскую премию мира уже в третий раз.

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