Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал выдвижение Владимира Путина на Нобелевскую премию мира. Он заявил, что этим занимался не Кремль, однако, если российскому лидеру премию дадут — будет «прекрасно».

«Если решение будет принято — прекрасно. Не будет принято — тоже ничего страшного. Вы знаете, что совершенно разные люди выдвигаются на эту премию. И это инициатива тех, кто выступает с таким предложением. Есть определенные процедуры рассмотрения номинантов», — заявил Дмитрий Песков.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Владимир Путин был выдвинут на Нобелевскую премию мира. Об этом на своей странице в Facebook сообщил писатель Сергей Комков. Он отметил, что направил заявку в Осло 10 сентября. К слову, российского лидера выдвигают на Нобелевскую премию мира уже в третий раз.