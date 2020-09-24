Samsung представил бюджетную версию Galaxy S20
Удешевленный вариант флагманского смартфона южнокорейского производителя поступит в продажу в начале октября.
Фото: ZUMA / TASS
Южнокорейская компания Samsung Electronics представила бюджетный вариант своего флагманского смартфона Galaxy S20. Удешевленная версия получила название Galaxy S20 Fan Edition (FE). Она поступит в продажу 2 октября.
Как уточнят производитель, девайс оснащен 32-мегапиксельной фронтальной камерой и тремя основными. Две из них обладают разрешением 12 мегапикселей, а одна — восемь. Диагональ дисплея — 6,5 дюйма с частотой обновления 120 герц.
Устройство получило шесть гигабайт оперативной памяти и хранилище информации объемом от 128 гигабайт. Благодаря дополнительной карте памяти оно увеличивается до терабайта. Емкость аккумулятора — 4,5 тысячи миллиампер-часов.
По данным Samsung, приблизительная стоимость Galaxy S20 FE достигнет 699 долларов, что на 300 долларов дешевле флагманской модели. Смартфон будет выпускаться в зеленом, красном, светло-фиолетовом, темно-синем, оранжевом и белом цветах.
Ранее 5-tv.ru писал, сколько будет стоить новый гибкий смартфон Samsung Galaxy Z Fold2.
Читайте также
60%
0.83 89.98
0.73
Нашли ошибку?