Samsung представил бюджетную версию Galaxy S20

Южнокорейская компания Samsung Electronics представила бюджетный вариант своего флагманского смартфона Galaxy S20. Удешевленная версия получила название Galaxy S20 Fan Edition (FE). Она поступит в продажу 2 октября.

Как уточнят производитель, девайс оснащен 32-мегапиксельной фронтальной камерой и тремя основными. Две из них обладают разрешением 12 мегапикселей, а одна — восемь. Диагональ дисплея — 6,5 дюйма с частотой обновления 120 герц.

Устройство получило шесть гигабайт оперативной памяти и хранилище информации объемом от 128 гигабайт. Благодаря дополнительной карте памяти оно увеличивается до терабайта. Емкость аккумулятора — 4,5 тысячи миллиампер-часов.

По данным Samsung, приблизительная стоимость Galaxy S20 FE достигнет 699 долларов, что на 300 долларов дешевле флагманской модели. Смартфон будет выпускаться в зеленом, красном, светло-фиолетовом, темно-синем, оранжевом и белом цветах.

Ранее 5-tv.ru писал, сколько будет стоить новый гибкий смартфон Samsung Galaxy Z Fold2.