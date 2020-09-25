После кладбища к любовнику: Вдова Марьянова закрутила через месяц после смерти мужа

Бывший солист группы «Доктор Ватсон» Владимир Овчаров встречался со вдовой Дмитрия Марьянова Ксенией Бик в течение полугода. Музыкант признался в этом в интервью KP.RU.

По его словам, познакомились они почти сразу же после смерти актера. Овчаров написал ей со словами соболезнования на Facebook, после чего они и начали общаться. Затем они созвонились и увиделись. Чкобы Бик даже принесла экс-солисту банку супа. Спустя несколько встреч вдова Марьянова уже якобы приехала домой к своему возлюбленному. При этом отношения свои они никогда не афишировали.

«Ну мы же взрослые люди… В двадцати минутах от моего дома находится кладбище, где лежит Марьянов, Ксения ездила к нему на могилу, а потом заехала ко мне. Целовала меня перед портретом Димы», – рассказал он.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему родственники Дмитрия Марьянова не могут поделить наследство и отвечал на вопрос, кто виноват в смерти актера.