Как в сказке: Уборщица и водитель автобуса обошли чиновников на выборах в Костромской области

Эфирная новость 94

Теперь избранным кандидатам предстоит сложная работа по урегулированию порядка.

Фото, видео: ТАСС / Демьянчук Александр; 5-tv.ru

Чудеса – да и только. В Костромской области на муниципальных выборах победили… уборщица и водитель автобуса! И хотя конкуренцию им составляли опытные чиновники, избиратели сделали свой выбор. Получилось как в сказке - мгновенное превращение!

В шутку ли или на полном серьезе ставили галочки в бюллетень избиратели – это уже не так важно. Сергей – уже не водитель – уволился из автопарка. Марина – написала заявление по собственному желанию и забросила ведро и швабру. Но как оказалось, только сейчас им по-настоящему предстоит рулить и наводить порядок.

Что дальше? Корреспондент Максим Облендер разбирался. Подробнее смотрите в видеорепортаже. 

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