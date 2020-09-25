Полиция разыскивает второго подозреваемого в убийстве нижегородской школьницы

Полиция разыскивает второго подозреваемого в убийстве девятилетней девочки в Нижегородской области, которая была обнаружена в безлюдном районе поселка Неклюдово. Камеры наблюдения зафиксировали, как незадолго до гибели она вместе с неизвестным мужчиной ушла в стороны лесополосы.

По версии следствия, к произошедшему мог быть причастен бывший сожитель матери школьницы. Как стало известно 5-tv.ru, мужчина два месяца назад вышел из тюрьмы, после чего пришел к женщине, но она его не приняла. Предположительно, тогда он пригрозил отомстить на дочери.

Правоохранительные органы продолжают выяснять все обстоятельства случившейся трагедии.