Полиция разыскивает второго подозреваемого в убийстве нижегородской школьницы

|
Карина Бернтгольц
22

Согласно неподтвержденным данным, к расправе над девочкой мог быть причастен бывший сожитель ее матери. Информация проверяется.

Полиция разыскивает второго подозреваемого в убийстве нижегородской школьницы

Фото: globallookpress.com

Полиция  разыскивает второго подозреваемого в убийстве девятилетней девочки в Нижегородской области, которая была обнаружена в безлюдном районе поселка Неклюдово. Камеры наблюдения зафиксировали, как незадолго до гибели она вместе с неизвестным мужчиной ушла в стороны лесополосы.

По версии следствия, к произошедшему мог быть причастен бывший сожитель матери школьницы. Как стало известно 5-tv.ru,  мужчина два месяца назад вышел из тюрьмы, после чего пришел к женщине, но она его не приняла. Предположительно, тогда он пригрозил отомстить на дочери.

Правоохранительные органы продолжают выяснять все обстоятельства случившейся трагедии. 

 

+12° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
77.18
0.83 89.98
0.73
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

2:16
Мурашко объяснил, кому не следует прививаться от коронавируса
2:15
Сигнал о помощи? Бритни Спирс оставила «тайное послание» подписчикам — фото
1:58
Отдание праздника Рождества Пресвятой Богородицы: что нельзя делать 25 сентября
1:55
Полиция разыскивает второго подозреваемого в убийстве нижегородской школьницы
1:36
Расторгнувшая свадьбу Азиза хочет пустить платье за 11 миллионов на покрывала
1:29
В Уфе задержали напавших на игрока НХЛ, который позднее скончался

Сейчас читают

Владимир Конкин не открыл ночью дверь человеку с вестью о смерти дочери
«История о красавице и чудовище»: дочь Долиной показала архивные снимки с Началовой
Международная реакция на выступление Владимира Путина в ООН

Новости Lentainform

Загрузка...