Белгород подвергся массированной атаке БПЛА: есть пострадавшие
На места происшествий направили экстренные службы, последствия атаки уточняются.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Белгород подвергся массированной атаке БПЛА
Белгород подвергся массированной атаке беспилотных летательных аппаратов. По предварительной информации, в результате произошедшего есть пострадавшие. Об этом сообщил региональный оперативный штаб в канале на платформе «Макс».
«Белгород подвергся массированной атаке БПЛА. По предварительной информации, есть пострадавшие», — говорится в сообщении.
На места происшествий направлены все экстренные службы.
Информация о количестве пострадавших, характере повреждений и других последствиях атаки в настоящий момент уточняется.
Другие подробности произошедшего региональный оперативный штаб пока не приводит.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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