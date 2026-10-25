Разобраться легко: как получить налоговое уведомление в бумажном виде

Хамитов: получить бумажное налоговое уведомление можно в любом налоговом органе

Бумажное налоговое уведомление за 2025 год можно получить в любом налоговом органе или уполномоченном многофункциональном центре (МФЦ), подав соответствующее заявление. Об этом журналистам РИА Новости рассказал депутат Госдумы Амир Хамитов («Новые люди»).

«Получить бумажное налоговое уведомление за 2025 год можно в любом налоговом органе или уполномоченном МФЦ, независимо от того, каким способом оно направлялось ранее. Для этого необходимо подать заявление, после чего документ выдадут в течение пяти рабочих дней. Если уведомление уже размещено на „Госуслугах“, его также можно скачать и распечатать», — сказал парламентарий.

Он отметил, что сегодня большинство налоговых уведомлений приходит в электронном виде — через личный кабинет налогоплательщика или портал госуслуг. Это удобно, однако не всем привычно. Многие граждане предпочитают получать документы на бумаге, чтобы видеть все начисления перед глазами и иметь возможность оплатить налоги непосредственно в банке или на почте.

«Важно, чтобы каждый гражданин мог без лишних сложностей разобраться в своих налоговых обязательствах и своевременно их исполнить. При этом не стоит откладывать оплату на последний момент: установленный срок уплаты имущественных налогов и НДФЛ по уведомлениям — 1 декабря 2026 года», — добавил Хамитов.

По его мнению, чем понятнее и доступнее государственные сервисы, тем проще людям решать повседневные вопросы. Здесь важно сохранять выбор: пользоваться цифровыми инструментами или получать документы в привычном бумажном формате.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что россиянам от имени госструктур направляют письма о якобы обнаруженной налоговой задолженности. Мошенники используют тему перерасчета налога на доходы физических лиц (НДФЛ) за 2025 год. В сообщениях они ссылаются на поправки, связанные с введением прогрессивной шкалы, и утверждают, что автоматический перерасчет выявил долг. В письмах указывают конкретные суммы начисленного и уплаченного налога.

Чтобы проверить сведения, жертве предлагают перейти по ссылке, скачать документы и ввести персональные данные и код из СМС. Помимо ссылки, в письме содержится архив с вредоносным программным обеспечением.

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