Фантастика стала реальностью: ученые научились передавать ароматы по интернету

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Алена Прокина
Алена Прокина Журналист 23 0

Ученые опробовали разработку на пяти вкусах.

Ученые научились передавать запахи через интернет

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Ученые из Университета штата Огайо научились передавать запахи по интернету

Исследователи из Университета штата Огайо и Чжэцзянской лаборатории разработали систему Scentronic для дистанционной передачи запахов через интернет. Результаты работы опубликованы в научном журнале Science Advances.

Технология использует электронный нос с искусственным интеллектом. Система определяет аромат, преобразует информацию о нем в цифровые данные и отправляет их на принимающее устройство, которое затем воспроизводит соответствующий запах.

Ученые проверили разработку на пяти ароматах — кофе, пива, красного вина, торта и апельсина. В испытании участвовали 14 добровольцев. Одиночные запахи они правильно распознавали примерно в 73% случаев, а комбинации двух ароматов — примерно в 71%.

На передачу сигнала от датчика системе требовалось около 0,6 секунды. При этом распознавание более сложных пищевых запахов занимало от нескольких до нескольких десятков секунд.

Авторы также создали экспериментальную чашку, способную выдавать не только запахи, но и ароматизированные жидкости. Ее предполагается использовать вместе с технологиями смешанной реальности.

Разработчики подчеркивают, что пока Scentronic не воспроизводит полный химический состав исходного запаха. Система определяет его категорию и воссоздает аромат при помощи заранее подготовленных каналов. Технологию также предстоит испытать за пределами лабораторных условий.

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Фантастика стала реальностью: ученые научились передавать ароматы по интернету

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