Молодая актриса из Краснодара Анастасия Шульженко продолжает привлекать внимание к своей персоне, рассказывая о романе со стриптезером Сергеем Глушко (Тарзаном). Любовница шоумена, связь с которой он признал, в обиде на бывшего возлюбленного, потому что тот ее оставил ради жены Наташи Королевой.

В своем микроблоге в Instagram девушка не упускает возможности напомнить о себе общественности подколами в адрес звездной семьи. Шульженко то и дело посвящает Тарзану и Королевой посты и оставляет зашифрованные послания. На этот раз поводом поддеть супругов стала новая песня Королевой «Красная помада».

Молодая актриса записала видеоролик, где высмеивала фразы Тарзана, звучавшие в его признательном видеообращении. Анастасия в саркастичном тоне отвечала на каждую из них, объясняя истинный смысл высказываний Сергея Глушко. Все это время на фоне играла новая композиция его законной жены.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анастасия Шульженко (@anastasiya.shulzhenko) 24 Сен 2020 в 10:51 PDT

Пользователи сети, на удивление, сменили гнев на милость и поддержали бывшую пассию стриптезера. Они посмеялись над «глупостью Сережи», и даже назвали его «актером без Оскара».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Наташа Королева спела об изменах после скандала с Тарзаном.