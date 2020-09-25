«Актер без Оскара»: любовница Тарзана высмеяла его оправдания измены — видео

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Татьяна Меркер
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Анастасия Шульженко записала ролик под новую песню Наташи Королевой «Красная помада».

«Актер без Оскара»: любовница Тарзана высмеяла его оправдания измены — видео

Фото: Instagram @anastasiya.shulzhenko

Молодая актриса из Краснодара Анастасия Шульженко продолжает привлекать внимание к своей персоне, рассказывая о романе со стриптезером Сергеем Глушко (Тарзаном). Любовница шоумена, связь с которой он признал, в обиде на бывшего возлюбленного, потому что тот ее оставил ради жены Наташи Королевой.

В своем микроблоге в Instagram девушка не упускает возможности напомнить о себе общественности подколами в адрес звездной семьи. Шульженко то и дело посвящает Тарзану и Королевой посты и оставляет зашифрованные послания. На этот раз поводом поддеть супругов стала новая песня Королевой «Красная помада».

Молодая актриса записала видеоролик, где высмеивала фразы Тарзана, звучавшие в его признательном видеообращении. Анастасия в саркастичном тоне отвечала на каждую из них, объясняя истинный смысл высказываний Сергея Глушко. Все это время на фоне играла новая композиция его законной жены.

 
 
 
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Публикация от Анастасия Шульженко (@anastasiya.shulzhenko)

Пользователи сети, на удивление, сменили гнев на милость и поддержали бывшую пассию стриптезера. Они посмеялись над «глупостью Сережи», и даже назвали его «актером без Оскара».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Наташа Королева спела об изменах после скандала с Тарзаном.

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