«Я страдаю»: Наташа Королева спела об изменах после скандала с Тарзаном

Новое творение Наташи Королевой «Красная помада» встретила неоднозначную реакцию интернет-пользователей. Певица презентовала песню на YouTube. Ролик на нее за первые шесть часов набрал 12 тысяч просмотров. Большинство комментариев под ним оказались положительными. Артистку и ее трек осыпали комплиментами. Однако в Instagram новинка встретила обратную реакцию. Очевидно, отрицательные отзывы в соцсети не подчищали.

Многие подписчики Королевой сошлись во мнении, что предшествующий выходу песни «Красная помада» скандал с изменами Тарзана был пиар-акцией в ее поддержку. На это недвусмысленно намекает и текст трека, который изобилует темой предательства и разочарования в возлюбленном.

«Я почти что в отчаянии, мне разбили сердце, а теперь я страдаю, но говорю: „До свидания!“ Эй мачо-мучачо, я больше не заплачу. Красная помада мне идет. А он оказался не тот», — поет Королева.

Фанаты предполагают, что попытка артистки представить песню как ответ на адюльтеры мужа-стриптизера не удалась. Пользователи уверены: песня, как и весь сценарий истории с любовным треугольником звездные супруги придумали заранее. Саму же композицию оценили невысоко и отметили, что она не оправдала вложенных в ее раскрутку усилий.

«Эта песня не стоила того пиара уровня «Крота» Алибасова, что б ходить перед ее премьерой по всем каналам и строить из 50-летнего мужика ловеласа. Песня становится хитом благодаря материалу, а не всем этим подводкам типа «не тот… изменяет»;

«Каждый выпуск песни сопровождается каким-то скандалом… уже надоели, честное слово! Хватит народ дурить!»

«Хорошая была предреклама песни! Все грамотно раскрутили — и новый хит, и Тарзана оживили! Отличный пиар!»

«И кучу передач сняли, и на ТВ заработали, и девочку распиарили! А люди хавают»;

«Наташа — красавица! Но весь этот цирк не катит. Тема уж слишком пошлая! А песня — на любителя. Какой хайп, такая и песенка», — такое заключение вынесли слушатели.

В начале сентября Королева обратилась в полицию с заявлением о краже драгоценностей на сумму в пять миллионов рублей и трех тысяч евро. Певица уверяет, что за время ее пребывания в отпуске домой к мужу приходили две дамы, которые после секса с ним пошли на воровство. Имя одной из подозреваемых позже стало известно — речь о 28-летней актрисе Анастасии Шульженко. Девушка заявила на публику, что ждет от стриптизера ребенка.

Вскоре после назревшего скандала Тарзан выступил с публичным заявлением в Instagram, в котором признался в измене. При этом артист уточнил, что коварные злоумышленницы опоили его, соблазнили и в результате обокрали. Спустя сутки он удалил запись с признанием. Вскоре после выхода телешоу с участием Шульженко разозленный Глушко осудил допустивших даму в эфир и призвал не вмешиваться в частную жизнь его и супруги.

Ранее 5-tv.ru писал, что концерт Королевой отменился после скандала с изменой Тарзана.