«Просто позор»: актриса Поргина винит инструкторов бассейна в смерти дочери Конкина

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Татьяна Меркер
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32-летняя София захлебнулась в бассейне столичного фитнес-центра.

«Просто позор»: актриса Поргина винит инструкторов бассейна в смерти дочери Конкина

Фото: Соцсети

Смерть дочери Владимира Конкина 32-летней Софии взволновала общественность. Не остались равнодушными и коллеги по цеху актера и звезды фильма «Место встречи изменить нельзя». Вдова Николая Караченцова Любовь Поргина, которая хорошо знакома с семьей и детьми Конкина, ужаснулась случившемуся.

«И ведь даже как-то страшно подумать, какой можешь быть беззащитной… Мало ли что может быть в бассейне: судорога в ноге или вдруг сбилось дыхание…» — сказала Поргина в интервью WomanHit. 

Она призналась, что и сама часто посещает бассейн. Актриса отметила, что испытать в воде судорогу или захлебнуться может каждый, посему, актриса очень переживает, что инструкторы бассейна относятся к своей работе без должной ответственности.

«Бывает же и такое! Это, конечно, просто нонсенс! Да еще чтобы в центре — это просто позор! Даже если ей стало плохо, и она теряла сознание, дежурный должен был видеть, что она погружается в воду. Это же ненормально, что никого не было! Всегда должен находиться профессиональный сотрудник поблизости», — заявила вдова Николая Караченцова.

Дочь Владимира Конкина — 32-летняя София скончалась ночью 24 сентября. Поздно ночью она утонула в бассейне московского фитнес-центра «Джамп-клуб», после чего была доставлена в реанимационное отделение Боткинской больницы. Врачи приложили все усилия, но не смотри спасти жизнь девушки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Владимир Конкин не открыл ночью дверь человеку с вестью о смерти дочери.

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