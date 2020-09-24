Владимир Конкин не открыл ночью дверь человеку с вестью о смерти дочери

Дочь звезды фильма «Место встречи изменить нельзя» Владимира Конкина — 32-летняя София скончалась ночью 24 сентября. Поздно ночью она утонула в бассейне московского фитнес-центра «Джамп-клуб», после чего была доставлена в реанимационное отделение Боткинской больницы.

Первой о случившемся узнала племянница Софьи Дарья Конкина. После инцидента до нее дозвонился сотрудник заведения и рассказал детали произошедшего. Этот же человек поехал к отцу Конкиной, чтобы сообщить трагическую новость лично. Но артист не пускать незнакомца среди ночи. Владимир решил, что к нему пожаловал хулиган и только плотнее запер дверь, сообщает «Московский комсомолец».

По одной из версий, причиной смерти наследницы Владимира Конкина может являться отказ почек. Однако, по словам Дарьи Конкиной, у ее тети произошла остановка сердца.

Софии Конкиной практически сразу после инцидента в бассейне начали оказывать помощь. На место оперативно вызвали скорую помощь, врачи которой прибыли через несколько минут. В результате реанимационных мероприятий медикам удалось восстановить сердечный ритм. Несмотря на усилия специалистов, женщина скончалась вскоре после госпитализации.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что семья Владимира Конкина дала первый комментарий о трагедии с Софьей.