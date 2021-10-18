Горечь прошлых поражений: почему девушки любят обсуждать бывших партнеров с нынешними

Начиная новые отношения девушки, да и мужчины тоже, невольно оглядываются назад, вспоминают прошлых партнеров, сравнивают их с нынешними. А порой и не могут удержаться, чтобы не поделиться с возлюбленным, каким хорошим или плохим был их предыдущий любовник. Психолог Люция Сулейманова объяснила, что движет девушками, когда они решаются поведать о горечи своих прошлых отношений.

Она выделила две основные причины: собственная несдержанность и желание привлечь внимание, слегка вывести на ревность своего нового партнера.

«Часто забывается это важное правило: о бывших или хорошо, или ничего. И ничего — то есть общие фразы иногда лучше, чем хорошо», — заметила Люция Сулейманова.

Она подчеркнула, что люди часто считают откровения о бывших — нормой первого вечера, пытаются обратить на себя интерес партнера, слегка поиграв таким образом на его нервах.

«Порой женщина может даже выдумывать поклонников или измены, или, чтобы отомстить мужчине, или „вернуть“ ему за какую-то обиду, которая была. Последствия этого, естественно, трагичные», — объяснила психолог.

Кроме того, часто между партнерами возникает момент ложно понятого доверия. Девушка может неверно истолковать намерения мужчины и посчитать отношения более серьезными, чем они есть на самом деле.

Специалист также отметила, что у каждого пола играет банальное любопытство, что совершенно нормально. Таким нехитрым образом партнеры могут пытаться удостовериться, что прошлые отношения действительно завершены, что говорит о неуверенности спутника в самом себе. Избегать таких вопросов от противоположного пола получается редко, но психолог рассказала, как правильно на них отвечать.

«Нужно научиться отвечать быстро, не задумываясь, не акцентируя на вопросе внимания. При этом информацию важно подавать так, будто отношения для вас не имели никакого значения, а главное не имеют значения сейчас», — подметила Сулейманова.

Информацию также стоит выдавать не в полном объеме, а лишь то, что вписывается в предмет и контекст разговора. Не стоит упоминать «милые» подробности прошлого союза: прозвища, шутки и забавные ситуации, это может только обидеть и разозлить партнера. А главное, резюмировала психолог, нельзя сравнивать прошлого партнера с нынешним.

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