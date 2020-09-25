Собянин попросил пожилых москвичей оставаться дома из-за роста заболеваемости COVID

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Карина Бернтгольц
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В столице было принято решение ввести необходимые меры, чтобы обезопасить уязвимые категории граждан.

Собянин попросил пожилых москвичей оставаться дома из-за роста заболеваемости COVID

Фото: ТАСС / ANDREJ CUKIC

Мэр Москвы Сергей Собянин попросил пожилых москвичей и людей с хроническими заболеваниями по возможности оставаться дома в связи с ростом заболеваемости COVID-19. Для того чтобы обезопасить свое здоровье, им было рекомендовано 28 сентября перейти на  дистанционный режим или взять отпуск.

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