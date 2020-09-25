«Я выше этого»: Волочкова передумала судиться с Даной Борисовой

Звезда балета Анастасия Волочкова решила отказаться от иска о защите чести и достоинства к телеведущей Дане Борисовой. Она требовала у той выплатить ей миллион рублей за оскорбления после слов ведущей об алкоголизме примы.

На очередное заседание по делу 25 сентября в Савеловский районный суд Москвы явились только адвокаты обеих сторон. Представитель балерины сразу заявил, что его клиентка хочет прекратить дальнейшее разбирательство в суде, пишет «МК».

Адвокат Волочковой пояснил в суде, что та «выше всего этого» и не хочет дальнейшего продолжения дела. Причиной стала волна негатива в сети, последовавшая за очередным иском с ее стороны.

Повод для иска дала бывшая ведущая программы «Армейский магазин». Дана Борисова сама страдала от алкогольной зависимости и даже проходила лечение в реабилитационном центре. После очередного громкого скандала с Волочковой она назвала ее «алкоголицей» и предсказала печальную судьбу, если та не прекратить злоупотреблять горячительными напитками.

Первое заседание по вопросу претензий балерины к Дане Борисовой прошло в июле. До этого она уже пыталась подать аналогичный иск, но ей было отказано из-за неправильного оформления документов.

Ранее 5-tv.ru писал, что дочке Волочковой Ариадне исполнилось 15 лет.