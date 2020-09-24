«Спасибо за жизнь»: Дочь Волочковой показала влюбленных друг в друга маму и папу

Дочь Анастасии Волочковой Ариадна празднует день рождения. 24 сентября девочке исполняется 15 лет. В честь этого наследница балерины решила поблагодарить своих родителей за то, что они подарили ей жизнь.

В Instagram риадна выложила архивные снимки семьи, показав своего отца Игоря Вдовина и Анастасию Волочкову 15 лет назад. Тогда влюбленные были на пике своих чувств, что прослеживается на фотографии. Бизнесмен и бывшая прима-балерина Большого театра с нежностью смотрят на свою малолетнюю дочь, а сами при этом светятся от счастья.

«Спасибо за жизнь», — сопроводила публикацию девочка.

Instagram @ariadna_volochkova

Известно, что через два года после рождения дочери Вдовин и Волочкова сыграли пышную свадьбу, хотя официально свои отношения не зарегистрировали. Пара рассталась не совсем мирно: балерина продолжает упрекать своего экс-супруга за то, что он жил за ее счет. Этим летом Волочкова выиграла судебный процесс по делу о «похищенных» Вдовиным трех миллионах, которые он взял у звезды для развития бизнеса и не отдал.

Впрочем, у самого бизнесмена жизнь бьет ключом. Несколько дней назад Вдовин сделал предложение возлюбленной — телеведущей Елене Николаевой — и подарил ей шикарное кольцо.

Ранее 5-tv.ru писал, что Анастасия Волочкова прокомментировала будущую свадьбу Игоря Вдовина.