«Можно поздравить?» — звезда «Сватов» продолжает съемки в «интересном положении»
Даже пышные платья не могут скрыть сильно изменившуюся фигуру Анны Кошмал.
Фото: Instagram @smorkovkina
Звезда комедийного сериала «Сваты», 25-летняя актриса Анна Кошмал скрывает вторую беременность. К такому выводу пришли поклонники девушки, увидев ее новые фото со съемочной площадки.
На страничке в Instagram-аккаунте Кошмал выложила серию снимков, где позирует вместе с коллегой — Александром Константиновым. На первом же кадре звезда предстает в удивительно нежном платье, которое, несмотря на легкость ткани, сильно обтягивает ее большой беременный живот.
«Когда пополнение?!»
«Анечка, вам очень идет быть мамочкой!»
«Неужели? Можно поздравить?» — писали в комментариях фолловеры Анны.
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Но как выяснилось, все гораздо прозаичнее: беременность — лишь новый образ Кошмал в сериале «Добрая душа». По сюжету, актриса исполняет роль Любы Кулик — студентки, учащейся на медика, а Константинов — ее учитель Арсений, в которого девушка влюблена без памяти.
Впрочем, в реальной жизни у Анны Кошмал действительно есть ребенок — сын Михаил. Его актриса родила чуть более двух лет назад в браке с мужчиной по имени Иван. И хоть говорить о личном звезда не любит, порой радует поклонников теплыми семейными снимками, пишет Teleprogramma.pro.
Ранее 5-tv.ru показал мега-сексуальное фото Анны Кошмал в пиджаке на голое тело.
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