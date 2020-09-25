Звезда комедийного сериала «Сваты», 25-летняя актриса Анна Кошмал скрывает вторую беременность. К такому выводу пришли поклонники девушки, увидев ее новые фото со съемочной площадки.

На страничке в Instagram-аккаунте Кошмал выложила серию снимков, где позирует вместе с коллегой — Александром Константиновым. На первом же кадре звезда предстает в удивительно нежном платье, которое, несмотря на легкость ткани, сильно обтягивает ее большой беременный живот.

«Когда пополнение?!»

«Анечка, вам очень идет быть мамочкой!»

«Неужели? Можно поздравить?» — писали в комментариях фолловеры Анны.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Anna Koshmal (@smorkovkina) 24 Сен 2020 в 5:03 PDT

Но как выяснилось, все гораздо прозаичнее: беременность — лишь новый образ Кошмал в сериале «Добрая душа». По сюжету, актриса исполняет роль Любы Кулик — студентки, учащейся на медика, а Константинов — ее учитель Арсений, в которого девушка влюблена без памяти.

Впрочем, в реальной жизни у Анны Кошмал действительно есть ребенок — сын Михаил. Его актриса родила чуть более двух лет назад в браке с мужчиной по имени Иван. И хоть говорить о личном звезда не любит, порой радует поклонников теплыми семейными снимками, пишет Teleprogramma.pro.

Ранее 5-tv.ru показал мега-сексуальное фото Анны Кошмал в пиджаке на голое тело.