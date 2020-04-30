Снимок с новой фотосессии актриса опубликовала в Instagram.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Instagram @smorkovkina, @aniaikonnikova1

Украинская актриса, известная по сериалу «Сваты», Анна Кошмал опубликовала новое фото в своем профиле Instagram. Судя по всему, этот кадр с одной из последних фотосессий актрисы.

На снимке Анна одета в черный костюм, причем под пиджаком отсутствует даже бюстгальтер. Фото сделано в стиле минимализм: белый фон и сама Кошмал на контрасте в черной одежде. Больше в композиции ничего не предусмотрено, видимо, чтобы сделать акцент на самой актрисе.

Instagram @smorkovkina

И задумка фотографа полностью осуществлена. Фанаты оценили внешний вид Анны и добавили, что девушка получилась сексуально-элегантной на снимке.

«Невероятно красивая»;

«Вы очень красивая!»;

«Классное фото», — прокомментировали пользователи.

Сама Анна подписала фото очень коротко.

«Потерянная в твоем свете», — гласит пост.

Это название одной из песен популярной певицы Dua Lipa. Хэштеги, которые поставила актриса — #DuaLipa #songoftheday дают понять, что именно эта композиция звучит в голове Анны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анна Кошмал снялась в куртке поверх бюстгальтера.

Читайте также

+1° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 69%
72.73
-0.96 79.12
-0.93
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:14
«Все лицо покрылось пятнами»: Снигирь рассказала о происшествии на съемках «Нового папы»
7:01
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 мая, для всех знаков зодиака
6:44
Внук Пугачевой с женой устроили романтический вечер у мангала — видео
6:38
Какую опасность несет неправильная утилизация использованных масок?
6:26
Королева зажгла «дачный танцпол» и запустила новый флешмоб — видео
6:08
«Произошел взрыв»: в «Доброфлоте» рассказали подробности ЧП на плавбазе в Находке

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 мая, для всех знаков зодиака
На ком Андрей Макаревич тайно женился в четвертый раз?
Четыре имени мужчин, наиболее склонных к предательству и двуличию

Новости СМИ2

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок