«Прекрасна»: Анна Кошмал из «Сватов» позирует в пиджаке на голое тело — фото
Снимок с новой фотосессии актриса опубликовала в Instagram.
Закрыть
Смотрите также:
Как узнать имя будущего мужа по дате рождения
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 27 апреля, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 25 апреля, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 28 апреля, для всех знаков зодиака
Первой леди США—50 лет: Как Мелания отбила Трампа у красивой миллиардерши и прославилась на весь мир
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 27 апреля по 3 мая
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 26 апреля, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 30 апреля, для всех знаков зодиака
Путин присвоил звание Герой Труда пятерым россиянам
Установлен организатор шумной вечеринки во дворе жилого комплекса в Подмосковье
Фото, видео: Instagram @smorkovkina, @aniaikonnikova1
Украинская актриса, известная по сериалу «Сваты», Анна Кошмал опубликовала новое фото в своем профиле Instagram. Судя по всему, этот кадр с одной из последних фотосессий актрисы.
На снимке Анна одета в черный костюм, причем под пиджаком отсутствует даже бюстгальтер. Фото сделано в стиле минимализм: белый фон и сама Кошмал на контрасте в черной одежде. Больше в композиции ничего не предусмотрено, видимо, чтобы сделать акцент на самой актрисе.
И задумка фотографа полностью осуществлена. Фанаты оценили внешний вид Анны и добавили, что девушка получилась сексуально-элегантной на снимке.
«Невероятно красивая»;
«Вы очень красивая!»;
«Классное фото», — прокомментировали пользователи.
Сама Анна подписала фото очень коротко.
«Потерянная в твоем свете», — гласит пост.
Это название одной из песен популярной певицы Dua Lipa. Хэштеги, которые поставила актриса — #DuaLipa #songoftheday дают понять, что именно эта композиция звучит в голове Анны.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анна Кошмал снялась в куртке поверх бюстгальтера.
Читайте также
69%
-0.96 79.12
-0.93
Нашли ошибку?