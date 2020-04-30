Украинская актриса, известная по сериалу «Сваты», Анна Кошмал опубликовала новое фото в своем профиле Instagram. Судя по всему, этот кадр с одной из последних фотосессий актрисы.

На снимке Анна одета в черный костюм, причем под пиджаком отсутствует даже бюстгальтер. Фото сделано в стиле минимализм: белый фон и сама Кошмал на контрасте в черной одежде. Больше в композиции ничего не предусмотрено, видимо, чтобы сделать акцент на самой актрисе.

Instagram @smorkovkina

И задумка фотографа полностью осуществлена. Фанаты оценили внешний вид Анны и добавили, что девушка получилась сексуально-элегантной на снимке.

«Невероятно красивая»;

«Вы очень красивая!»;

«Классное фото», — прокомментировали пользователи.

Сама Анна подписала фото очень коротко.

«Потерянная в твоем свете», — гласит пост.

Это название одной из песен популярной певицы Dua Lipa. Хэштеги, которые поставила актриса — #DuaLipa #songoftheday дают понять, что именно эта композиция звучит в голове Анны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анна Кошмал снялась в куртке поверх бюстгальтера.