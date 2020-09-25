Адвокат Телегина: Пелагея запрещает хоккеисту видеться с дочерью

Адвокат нападающего ЦСКА Ивана Телегина Марианна Мировая рассказала, что его экс-супруга и певица Пелагея запрещает Таисии видеться с отцом. По ее словам, клиент пытается мирно договориться с бывшей возлюбленной, но пока ничего не получается. Об этом пишет «Экспресс Газета».

«Иван по-прежнему не видится с дочерью. Мама запрещает. Мы пытаемся мирно договориться со второй стороной и решить вопрос с ребенком», – рассказала Мировая.

При этом важно отметить, что у адвоката самой Пелагии совершенно другая позиция. По его словам, Иван Телегин и вовсе забыл о дочери, а лишь появлялся несколько раз перед судом, чтобы снять на видео общение с малышкой.

Пара рассталась из-за новой избранницы хоккеиста. Примечательно, что она очень сильна похожа на саму Пелагею. Несмотря на это, знакомые подчеркивают, что никакими талантами она не обладает, а также не обеспечивает сама себя.

Ранее 5-tv.ru писал, что муж Пелагеи показал, как проводит время с новой пассией.