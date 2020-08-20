Муж Пелагеи показал, как проводит время с новой пассией — фото
Хоккеист Иван Телегин сделал селфи с возлюбленной в автомобиле.
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Фото, видео: ТАСС / Геодакян Артем; Instagram @telly_foxy_m
Нападающий хоккейного клуба ЦСКА Иван Телегин на протяжении года встречается с новой избранницей Марией Гончар. Периодически спортсмен делится с поклонниками счастливыми фрагментами отношений с 32-летней бизнес-леди. Возлюбленные проводят много времени вместе друг с другом и с любимой собакой дорогой породы сиба-ину по кличке Фокси. Питомец даже имеет собственный аккаунт в Instagram. Накануне на этой странице появилось совместное фото пары.
На снимке Телегин, Гончар и Фокси сидят в автомобиле. Очевидно, они отправляются на прогулку. Привыкший к вниманию зрителей питомец занимает центральное место в кадре и будто бы позирует. Скромная Мария, напротив, оставила себе на селфи лишь половину лица. Известно, что владелица туристического бизнеса сторонится публичности и не хочет привлекать к себе лишнего внимания на фоне бракоразводного процесса Телегина и Пелагеи.
О намерении супругов развестись стало известно в конце прошлого года. Тогда Иван сообщил в микроблоге, что в их разрыве нет ничьей вины. По его словам, он и певица не сошлись характерами. Знаменитости до сих пор судятся друг с другом по поводу алиментов на содержание дочери, имущества и денег на счетах хоккеиста, которые, как считает Пелагея, тоже были нажиты совместно.
Ранее 5-tv.ru писал, что подсчитаны настоящие доходы певицы Пелагеи.
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