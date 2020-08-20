Муж Пелагеи показал, как проводит время с новой пассией — фото

|
Валентин Черников
93

Хоккеист Иван Телегин сделал селфи с возлюбленной в автомобиле.

Фото, видео: ТАСС / Геодакян Артем; Instagram @telly_foxy_m

Нападающий хоккейного клуба ЦСКА Иван Телегин на протяжении года встречается с новой избранницей Марией Гончар. Периодически спортсмен делится с поклонниками счастливыми фрагментами отношений с 32-летней бизнес-леди. Возлюбленные проводят много времени вместе друг с другом и с любимой собакой дорогой породы сиба-ину по кличке Фокси. Питомец даже имеет собственный аккаунт в Instagram. Накануне на этой странице появилось совместное фото пары.

На снимке Телегин, Гончар и Фокси сидят в автомобиле. Очевидно, они отправляются на прогулку. Привыкший к вниманию зрителей питомец занимает центральное место в кадре и будто бы позирует. Скромная Мария, напротив, оставила себе на селфи лишь половину лица. Известно, что владелица туристического бизнеса сторонится публичности и не хочет привлекать к себе лишнего внимания на фоне бракоразводного процесса Телегина и Пелагеи.

Instagram @telly_foxy_m

О намерении супругов развестись стало известно в конце прошлого года. Тогда Иван сообщил в микроблоге, что в их разрыве нет ничьей вины. По его словам, он и певица не сошлись характерами. Знаменитости до сих пор судятся друг с другом по поводу алиментов на содержание дочери, имущества и денег на счетах хоккеиста, которые, как считает Пелагея, тоже были нажиты совместно.

Ранее 5-tv.ru писал, что подсчитаны настоящие доходы певицы Пелагеи.

Читайте также

+18° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
73.77
0.53 87.43
0.03
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:12
«Просто умирает»: Жена экс-солиста «Ласкового мая» о состоянии мужа
22:58
Адвокат Ефремова заявил, что водитель сидевший в машине актера, установлен
22:43
Специалисты из центра им. Пирогова приедут в Омск на консилиум по состоянию Навального
22:27
Муж Пелагеи показал, как проводит время с новой пассией — фото
22:16
Как устроиться на работу без нужной квалификации — лайфхаки от специалиста по HR
22:00
Баня, вечеринки и алкоголь: Хронология передвижения Навального до госпитализации

Сейчас читают

Дочь Валентины Легкоступовой принесла клятву у ее гроба
Анализы Навального показали вторичные признаки опьянения
«Ни копейки не дал»: стало известно, кто взял на себя организацию похорон Легкоступовой

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок