Судьба человека: 100 лет Сергею Бондарчуку

Для многих это была бы вершина карьеры. Молодой актер, вчерашний выпускник ВГИКа получает звание народного артиста СССР. Сергею Бондарчуку всего 31. Но именно его Тарас Шевченко очень понравился Сталину.

«А самое главное — я обрел великих друзей. Которые помогли мне укрепить веру в силу народную».

Для него это было началом. И через несколько лет уже режиссерский дебют. Фильм «Судьба Человека» многие ставили даже выше первоисточника — рассказа самого Шолохова.

«Мощное дыхание огромного таланта. С парадоксальными выходами из положения, с парадоксальными решениями. С невероятным масштабом. Он умел заставить огромное количество людей работать на дело. Не на себя. На дело», — говорит кинорежиссер, народный артист РСФСР Никита Михалков.

Огромное количество людей — это десятки тысяч. Вторая картина Сергея Бондарчука — самый масштабный кинопроект эпохи. «Война и Мир» полита сотнями тонн керосина. Для батальных сцен была привлечена армия и создан кавалерийский полк.

Перед съемками режиссер досконально изучил эпоху. Чтобы добиться нужного ракурса, ставил оператора на ролики. Запускал камеру над полем боя.

Эта советская эпичность середины 60-х недостижима и сейчас. Бондарчук точно знал, что и как снимать. Четыре серии, шесть лет работы. Тому, как он создавал картину, в музее Толстого посвятили выставку.

В фильме ничего не происходит случайно. Если персонаж появлялся в дверях, значит режиссер заранее подробно проработал эту сцену. И следующую со сменой плана. За точностью поворота камеры он следил так же внимательно, как за исторической достоверностью каждой детали на мундире. Сергей Бондарчук все продумал заранее. И прежде, чем снять «Войну и мир», он сначала ее нарисовал.

Вот как горит Москва. Эскиз и то, как это потом было в фильме. Здесь же обескураженная Наташа Ростова. А вот Пьер в горящей столице. Он держал в голове все линии, детали. Сильно поправился, чтоб сыграть роль Безухова. Во время монтажа Сергей Бондарчук перенес клиническую смерть. Восстановился и закончил картину.

«Отец всегда гордился, что ни одна лошадь не пострадала во время съемок „Войны и мира“ и „Ватерлоо“. Ну и, конечно, про артистов разговор не идет. Слава Богу все… Он очень дорожил этим», — вспоминает сын прославленного режиссера, актер, кинорежиссер, продюсер кино и телевидения Федор Бондарчук.

Его сын, Федор Бондарчук сейчас тоже знаменитый режиссер. Со своим взглядом. Но фильмы отца, признается, повлияли и на его работу. Как и на все советское и даже на мировое кино. Бондарчук мог позволить себе смелый юмор или съемки совместно с коллегами из капстран. До пятого съезда кинематографистов в 1986-м, когда стало можно, коллеги ему все припомнили.

«Папа предсказал две вещи. На этом съезде он сказал, что будет разрушен Советский Союз. И будет неимоверное падение культуры в целом», — вспоминает его дочь, актриса, кинорежиссер, сценарист, заслуженная артистка РСФСР Наталья Бондарчук.

Кинематографисты освоили новое мышление и отправились двигать перестройку. Бондарчуку перестали предлагать роли, режиссуру. Он оказался прав: исчезла и страна, и великая киноиндустрия. А потом и сам великий Сергей Бондарчук. В 1994-м. Последний фильм, который режиссер снял по заказу итальянцев, вышел на экраны только 12 лет спустя.