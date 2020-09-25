Имущество поделили: Решетова рассказала, что ей оставил Тимати

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Виктория Андреева
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Экс-возлюбленная рэпера успокоила фанатов: без крыши над головой никто не останется.

Имущество поделили: Решетова рассказала, что ей оставил Тимати

Фото: Instagram @volkonskaya.reshetova

Осенью 2020 года возлюбленная рэпера Тимати — 24-летняя модель Анастасия Решетова — подтвердила слухи о расставании с избранником. Долгое время звезда не разглашала подробности семейной драмы, лишь заявив: общаться с музыкантом будет, но только ради общего сына Ратмира.

Сегодня же, впервые за долгое время, Решетова вышла на откровенный диалог с поклонниками и ответила на один из самых популярных вопросов. А именно: где теперь будут проживать она и наследник, учитывая, что официальной регистрации брака с Тимати не было.

Выяснилось, что после расставания московская квартира рэпера, где он проживал вместе с Анастасией, теперь принадлежит последней. Но и сам артист без крыши над головой не остался.

«Тимур Ильдарович временно живет в другой (квартире - Прим.ред.). Мы же последние годы ждали, когда достроят „дом мечты“ и уже вскоре должны были туда переехать всей семьей, но теперь ситуация другая. Так что уже без меня», — пояснила Решетова.

Instagram @volkonskaya.reshetova

Ранее 5-tv.ru рассказал, какое наследство Тимати оставил сыну Ратмиру от Анастасии Решетовой.

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