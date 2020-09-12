«Бедная» Настя: какое наследство оставит Тимати сыну от Решетовой?

На днях 24-летняя модель Анастасия Решетова сообщила поклонникам, что более не состоит в отношениях с рэпером Тимати. Эта новость повергла все окружение селебрити в шок: буквально несколько месяцев назад возлюбленные счастливо проводили время вместе и с трепетом ожидали появления на свет наследника, а сегодня — чужие друг другу люди…

Но более всего интересен публике «денежный» вопрос: оставит ли знаменитый исполнитель наследство сыну Ратмиру, рожденному вне брака, и на что теперь будет жить одинокая модель? Как сообщает KP.RU, переживать за это точно не стоит, ведь Настя — миллионерша!

Богатая и свободная

За годы совместного проживания с рэпером Решетова успела сколотить большое состояние: стала успешным Insta-блогером, чьи гонорары исчисляются 100 тысячами рублей за одну публикацию, открыла в центре Москвы салон красоты и даже создала личный бренд одежды с интернет-магазином. Однажды звезда призналась, что порой ее ежемесячные доходы достигают трех миллионов рублей. Что, конечно, не сравнится с заработком среднестатистического россиянина.

Instagram @volkonskaya.reshetova

Однако и сам Тимати не прочь платить «алименты» на любимого сына. Издание отмечает, что артист по доброй воле и согласно общим договоренностям будет перечислять экс-возлюбленной немалые суммы. Анастасия, в свою очередь, только радуется, что расстаться с избранником удалось без лишних скандалов.

«Я верю, что удастся превратить наши отношения в идеальный родительский тандем ради Ратмирчика», — признавалась в одной из бесед с подписчиками в Instagram Решетова.

Впрочем, у известного артиста уже был опыт расставания с возлюбленной, родившей от него малыша. Так, несмотря на некоторые сложности в отношениях с моделью Аленой Шишковой, рэпер окружил заботой и достатком их общую дочь — шестилетнюю Алису.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что экс-возлюбленная Тимати Алена Шишкова «с иронией» отреагировала на его расставание с Анастасией Решетовой.