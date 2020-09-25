«Трагедия связана с проклятием»: экстрасенс назвала причину смерти Софии Конкиной

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Виктория Андреева
Эксклюзив 1 626

Дочери известного актера было всего 32 года.

Фото, видео: Соцсети, 5-tv.ru

Сильное отравление и, как следствие, мгновенный отказ почек стали истинной причиной смерти дочери заслуженного артиста РФ Владимира Конкина, уверена экстрасенс Дарья Миронова. В беседе с 5-tv.ru парапсихолог рассказала, почему очередная трагедия настигла семью известного актера и кто ее виновник.

«Изучив трагическую смерть Софии, могу сделать следующий вывод: девочка находилась в состоянии измененного сознания. То есть можно говорить о том, что перед тем, как она пошла в бассейн, она приняла какой-то препарат. Возможно, это препарат, связанный с алкоголем», — заявила Миронова.

Экстрасенс подчеркнула, что по ее мнению накануне происшествия Конкина якобы проводила вечер в приятной компании, возможно, в ресторане, где употребляла тяжелую пищу и алкогольные напитки. На фоне этого на следующий день женщина испытывала некоторые проблемы со здоровьем. С большой долей вероятности это было нечто вроде отравления. Несмотря на все симптомы София все-таки отправилась на занятия.

Родовое проклятие?

В этот момент парапсихолог задалась главным вопросом: кто и почему пропустил в фитнес-центр нездорового человека? По мнению Дарьи, именно сотрудники спортивного комплекса могли сохранить жизнь дочери актера. Как бы то ни было, судьба ее оказалась печальной. К слову, на то есть веская причина.

«Трагедия семьи Конкина связана с проклятьем, которое присутствует на всех его близких и родных. Тут речь не только о Софии идет, но и о братьях ее, жене Конкина… Там тяжелые обстоятельства жизни семьи. Я думаю, что это просто череда тех событий, которые завершились таким трагическим образом. Это — несчастный случай, но его можно было как-то предотвратить», — подытожила Дарья Миронова.

Ранее 5-tv.ru сообщал: свидетели настаивают, что в бассейне София Конкина была в нетрезвом состоянии. Позже в ее сумке нашли пробку от бутылки с алкоголем и штопор.

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