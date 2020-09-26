Сын украинского депутата погиб при крушении Ан-26 под Харьковом

Сын украинского депутата от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадима Олабина погиб при крушении военного самолета Ан-26. Авиакатастрофа произошла под Харьковом вечером 25 сентября. Сын депутата был курсантом училища Воздушных сил.

На борту воздушного судна было 20 курсантов и семь членов экипажа. Выжить удалось одному — 20-летнему Вячеславу Золочевскому.

Служба безопасности подтвердила, что перед крушением у самолета отказал левый двигатель, и пилот воздушного судна запрашивал у диспетчера разрешения на посадку на одном — правом двигателе. Через пять минут судно рухнуло.

По предварительной информации, причиной крушения могла стать техническая неисправность. Также рассматриваются версии ненадлежащего исполнения обязанностей или техобслуживания. По словам главы Минобороны страны, скорее всего, разбившийся Ан-26 зацепил крылом землю при аварийной посадке.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео момента крушения самолета Ан-26 под Харьковом. Президент Украины Владимир Зеленский объявил траур в стране в связи с произошедшим.