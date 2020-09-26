Курсант Вячеслав Золочевский, выживший после крушения военного самолета Ан-26 под Харьковом, рассказал об авиакатастрофе. Как сообщает украинское издание Suspilne.media, 20-летнего юношу навестили в больнице президент страны Владимир Зеленский и глава Харьковской областной администрации Алексей Кучер.

По словам Кучера, молодой человек выжил на борту самолета, а не в результате прыжка с воздушного судна, как сообщалось ранее. Покинув его, он героически оказывал помочь товарищу, который позже скончался в больнице.

«Он выжил, находясь в самолете. <…> Сказал, что все происходило, как в компьютерной игре. Что он, когда пришел в себя, увидел, как горит его товарищ, и помогал фактически тушить пламя на этом парне, находившемся вчера в больнице. И, к сожалению, сегодня тот скончался», — рассказал Кучер.

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Также он добавил, что юноша не помнит некоторых деталей крушения, так как в какой-то момент потерял сознание. Состояние Золочевского медики оценивают как удовлетворительное.

Крушение самолета Ан-26 под Харьковом случилось 25 сентября. На борту судна было 20 курсантов и семь членов экипажа. Вячеслав Золочевский оказался единственным выжившим после катастрофы.

Служба безопасности подтвердила, что перед крушением у самолета отказал левый двигатель, и пилот воздушного судна запрашивал у диспетчера разрешения на посадку на одном — правом двигателе. Через пять минут судно рухнуло. По предварительной информации, причиной крушения могла стать техническая неисправность. Также рассматриваются версии ненадлежащего исполнения обязанностей или техобслуживания. По словам главы Минобороны страны, скорее всего, разбившийся Ан-26 зацепил крылом землю при аварийной посадке.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео момента крушения самолета Ан-26 под Харьковом.