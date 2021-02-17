«Хотела семью»: няня внучки Конкина рассказала о личной жизни его дочери

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Анастасия Шадская
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София скончалась в ночь на 24 сентября 2020-го в одном из столичных фитнес-клубов.

«Хотела семью»: няня внучки Конкина рассказала о личной жизни его дочери

Фото: Facebook.com/konkinasofia

Трагически погибшая дочь актера Владимира Конкина была хорошей женой и матерью. Об этом поведала Наталья Таурина — няня, приставленная к дочке покойной. По ее словам, наследница артиста была замужем за мужчиной старше ее на 15 лет. Ее супруг был московским адвокатом, пишет телеканал «360». Женщина проработала в семье около 2,5 года.

«Она очень хотела иметь дружную семью, любящего мужа», — заметила Туарина.

Няня рассказала, что София вела хозяйские дела, старалась угодить мужу и радовала его, когда домой приходили важные гости. Так, однажды она даже устроила вечер японской кухни, а сама нарядилась в кимоно.

После развода Конкина была одинока. С мужчинами не складывалось, единственный роман кончился быстро.

Также няня раскрыла вопрос, волновавший многих в сети — с кем останется внучка исполнителя роли Шарапова в «Место встречи изменить нельзя». Малышку заберет себе старший брат Софии, один из ее братьев-близнецов. Он проживает в Лондоне.

София Конкина скончалась неожиданно во время обычного посещения фитнес-центра. Она утонула в бассейне. Так как девушка давно занималась плаваньем, ее близкие не верят, что причина в этом. Существовала версия, что дочь актера находилась в состоянии алкогольного опьянения, но она не подтвердилась.

Ранее 5-tv.ru писал, что пользователи сети очень переживают за психологическое состояние Владимира Конкина после потери единственной дочери.

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