«Как бы не сорвался»: пользователи сети переживают за потерявшего дочь Конкина

Русскоязычные интернет-пользователи приносят свои соболезнования актеру Владимиру Конкину после трагической гибели его единственной дочери. Они искренне переживают за душевное и физическое состояние исполнителя роли Шарапова в «Место встречи изменить нельзя».

В сети уже появилось немало комментариев на тему случившегося. Многие до сих пор не могут понять, как здоровая 32-летняя девушка могла утонуть. Такова официальная причина смерти Софии Конкиной. Пользователи Twitter обеспокоены состоянием здоровья 69-летнего заслуженного артиста РФ, пишет ФАН.

«Очень жаль, соболезную… Горе большое для родителей»;

«Искренние соболезнования отцу, чтобы не произошло, дочери нет. Сил ему и терпения»;

«Как бы Владимир не сорвался…»;

«Очень страшно, когда родители переживают своих детей»;

«Конкин и так не очень здоров последнее время, а теперь… Как жалко и его, и девушку», — написали в сети.

Twitter

Twitter

Twitter

Twitter

По данным 5-tv.ru, вскрытие установило, что Конкина умерла в результате утопления. Травм на ее теле обнаружено не было. Не нашли в крови и следов алкоголя, хотя сначала говорили о том, что она пришла в фитнес-клуб после употребления горячительных напитков.

Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Конкин тяжело переживает смерть единственной дочери. Кроме Софии, у него также есть двое сыновей-близнецов. После смерти девушки сиротой остался малолетний ребенок.