В Красноярске разыскивают школьницу, ушедшую из дома около полуночи

В микрорайоне «Покровский» в Красноярске в ночь в 26 на 27 сентября пропала школьница. 14-летняя девочка ушла из дома на улице Чернышевского, 26 в полночь и пропала. Причины ее ухода остаются неизвестными.

Подросток была одета в черные джинсы, белые кроссовки и серо-зеленую куртку. В социальных сетях сообщается, что она носит очки в темной оправе и имеет худощавое телосложение, а также светлые волосы, подстриженные под каре.

В настоящее время пропавшего ребенка ищут волонтеры общественной организации «Поиск пропавших детей».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что стало известно, где нашли пропавшую 12-летнюю дочь известного дизайнера в Москве.