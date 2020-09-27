В Красноярске разыскивают школьницу, ушедшую из дома около полуночи

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Александр Просяник
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В поиске задействованы волонтеры.

В Красноярске разыскивают школьницу, ушедшую из дома около полуночи

Фото: depositphotos.com

В микрорайоне «Покровский» в Красноярске в ночь в 26 на 27 сентября пропала школьница. 14-летняя девочка ушла из дома на улице Чернышевского, 26 в полночь и пропала. Причины ее ухода остаются неизвестными.

Подросток была одета в черные джинсы, белые кроссовки и серо-зеленую куртку. В социальных сетях сообщается, что она носит очки в темной оправе и имеет худощавое телосложение, а также светлые волосы, подстриженные под каре.

В настоящее время пропавшего ребенка ищут волонтеры общественной организации «Поиск пропавших детей». 

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что стало известно, где нашли пропавшую 12-летнюю дочь известного дизайнера в Москве.

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