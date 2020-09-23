Стало известно, где нашли пропавшую дочь известного дизайнера в Москве

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Светлана Шевченко
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Двенадцатилетняя Диана оставила родителям страшную записку и ушли из школы в неизвестном направлении.

Стало известно, где нашли пропавшую дочь известного дизайнера в Москве

Фото: ТАСС / Михаил Терещенко

Двенадцатилетнюю Диану, дочь известного звездного дизайнера Надежды Славиной, накануне искали всей Москвой. Правоохранители и волонтеры прочесывали улицы и дворы столицы, а российские знаменитости наперебой перепечатывали на своих страницах в Instagram посты с просьбой о помощи в поиске девочки.

Как сообщал 5-tv.ru, Диана вышла из школы около двух часов дня и кому-то помахав рукой пошла в сторону парка Горького. Друзьям подросток оставила личный дневник и телефон. Позднее среди ее вещей была найдена страшная записка, в которой девочка попрощалась с родителями и заявила о желании покончить с собой.

Ходили слухи, что у девочки проблемы во взаимоотношениях со звездной мамой, но как выяснилось позднее, Диана росла в дружной и любящей семье, в которой три года назад произошла трагедия. По данным издания Starhit, три года назад у нее погиб отец и близкие долго скрывали от ребенка столь страшную новость, пытаясь подобрать наиболее удобный момент и деликатные слова. Но все тайное, когда-то становится явным. Удобный момент так и не удалось найти и Диана обо всем узнала. Вполне возможно, что это стало триггером для дальнейшего срыва.

Поздно вечером стало известно, что девочка нашлась. По информации 5-tv.ru, ее обнаружили ближе к полуночи сотрудники полиции при патрулировании. Девочка находилась на стоянке, на юге Москвы, недалеко от Садового кольца.

Что там поздно ночью делал ребенок не уточняется. Известно, что Диана была передана для беседы с психологами. А счастливая мама купила цветы и встречала девочку у входа в ОВД.

В обстоятельствах произошедшего еще будут разбираться правоохранительные органы.

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