Три часа в полиции: Айза Анохина о задержании на Мальдивах
Инстаблогер и телеведущая вернулась в Москву после инцидента в аэропорту Мале.
Фото, видео: Instagram @aizalovesam, 5-tv.ru
Инстаблогер и телеведущая Айза Анохина в интервью 5-tv.ru рассказала подробности о задержании на Мальдивах по подозрению в перевозке оружия. Знаменитость с двумя детьми во время прохождения паспортного контроля привлекла внимание полицейских из-за украшения в виде декоративной пули на шее.
Айза Анохина призналась, что провела в участке около трех часов. Несмотря на это, она вместе с сыновьями успела на свой рейс — ее провели на борт самолета без очереди. Оберег правоохранители передали бортпроводникам.
«(Долетела — Прим.ред.), да, нормально, слава богу! <…> Никакого стресса особо не было. Это украшение оно недорогое по цене, а дорогое мне. Это память, подарок, я с ним летаю. <…> Некоторые думали, что украшение раскручивается и там какие-то наркотики. Нет, это не так!» — подчеркнула Айза Анохина.
По прилету в Москву члены кабинного экипажа авиалайнера вернули знаменитости украшение. В свою очередь, сама Айза Анохина добавила, что намерена и впредь надевать оберег во время путешествий.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Айзу Анохину задержали на Мальдивах по подозрению в перевозке оружия.
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