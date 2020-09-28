Три часа в полиции: Айза Анохина о задержании на Мальдивах

Инстаблогер и телеведущая Айза Анохина в интервью 5-tv.ru рассказала подробности о задержании на Мальдивах по подозрению в перевозке оружия. Знаменитость с двумя детьми во время прохождения паспортного контроля привлекла внимание полицейских из-за украшения в виде декоративной пули на шее.

Айза Анохина призналась, что провела в участке около трех часов. Несмотря на это, она вместе с сыновьями успела на свой рейс — ее провели на борт самолета без очереди. Оберег правоохранители передали бортпроводникам.

«(Долетела — Прим.ред.), да, нормально, слава богу! <…> Никакого стресса особо не было. Это украшение оно недорогое по цене, а дорогое мне. Это память, подарок, я с ним летаю. <…> Некоторые думали, что украшение раскручивается и там какие-то наркотики. Нет, это не так!» — подчеркнула Айза Анохина.

По прилету в Москву члены кабинного экипажа авиалайнера вернули знаменитости украшение. В свою очередь, сама Айза Анохина добавила, что намерена и впредь надевать оберег во время путешествий.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Айзу Анохину задержали на Мальдивах по подозрению в перевозке оружия.