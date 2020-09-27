Айзу Анохину задержали на Мальдивах по подозрению в перевозке оружия

Телеведущую, рэп-исполнительницу и инстаблогера Айзу Анохину задержали в аэропорту Мале по подозрению в перевозке оружия.

Как сообщила девушка на своей странице в Instagram, ее вместе с двумя детьми и директором остановили полицейские, обратившие внимание на декоративную пулю, на шее у знаменитости. На все объяснения российских туристов стражи правопорядка не обращали никакого внимания. Анохина пожаловалась, что всю их компанию задержали перед посадкой в самолет и отвели в участок, где сняли копии с документов.

Instagram @aizalovesam

Тем не менее, по словам Анохиной, ей все же удалось доказать, серебряная пуля — всего лишь украшение и не представляет никакой опасности.

«Мы преступники», — весело подытожила неунывающая Айза в своем сторис.

В процессе записи этой истории исполнительница поведала, что полицейские все же отдали «оружие» бортпроводникам, которые, в свою очередь, пообещали Анохиной сразу же вернуть ей украшение.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Айза Анохина снялась топлес в океане.