У актера Хафтора Бьернсона — Григора «Горы» Клигана из «Игры престолов» — родился второй ребенок. Малыш появился на свет в Рейкьявике 26 сентября. Актер с женой Келси Хенсон сообщили радостную весть спустя несколько дней после события.

У себя на странице в Instagram 31-летний актер поделился подробностями родов своей возлюбленной. Воды отошли около шести утра, но пара полагала, что до появления на свет малыша еще есть много времени. В итоге всего через два часа им пришлось срочно ехать в центр Рейкьявика, где жена Бьернсона родила ребенка. Уже в половине шестого вечера родители с новорожденным сыном были дома.

Бьернсон разместил серию трогательных снимков себя, жены и малыша. Тот родился весом 3530 граммов, длиной 52 сантиметра. Не так и много для сына гиганта — рост «Горы» из «Игры престолов» превышает два метра.

Instagram @thorbjornsson

Имя наследнику Хафтор и Келси уже выбрали, но поделиться им с фанатами пока не готовы. О рождении малыша первой узнала старшая дочка актера от его отношений с Тельмой Штейманн. Тересе позвонили прямо из больницы.

Хафтор Бьернсон из Исландии — не только актер, но и многократный призер конкурсов на звание самого сильного человека мира. С будущей женой он познакомился во время соревнований в Канаде в 2017 году. Она была официанткой. Они устроили свадьбу годом позже, а в апреле 2020 года сообщили о скором прибавлении в семействе.

Ранее 5-tv.ru писал, что Кит Харингтон и Роуз Лесли из «Игры престолов» тоже скоро станут родителями.