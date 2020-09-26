Кит Харингтон и Роуз Лесли из «Игры престолов» впервые станут родителями

Звезды сериала «Игра престолов», актеры Кит Харингтон и Роуз Лесли готовятся впервые стать родителями. Рассказать о пополнении в семействе селебрити решили, согласившись на фотосессию для модного британского журнала Make.

В официальном Instagram-аккаунте издания в субботу, 26 сентября, появилось сторис, где счастливая Лесли в шикарном платье с откровенным декольте демонстрирует публике подросший животик.

«Счастливы поделиться с вами прекрасным фото Роуз, которая готовится к самой важной роли в своей жизни — роли матери», — гласит надпись на английском.

Instagram @make_magazineuk

Сама актриса в интервью Make призналась, что очень рада своей беременности и с замиранием сердца предвкушает появление малыша на свет. Кроме того, выяснилось, что совершенно недавно селебрити перебрались из душного и густонаселенного Нью-Йорка в дом Британии.

«Как прекрасно, когда можно просто перебраться за город. Иметь возможность пожить в окружении зелени, птичьего пения, живых изгородей и прекрасных соседей — это настоящая привилегия», — поделилась эмоциями возлюбленная Кита Харингтона.

Звезды «Игры престолов» официально оформили свои отношения летом 2018 года. Торжественная церемония бракосочетания прошла на родине Роуз — в Шотландии. О подробностях сообщало ИА URA.RU.

Ранее 5-tv.ru рассказал, из-за чего брак Кита Харингтона и Роуз Лесли едва не закончился разводом.