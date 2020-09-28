Курс доллара поднялся до 79 рублей впервые со 2 апреля

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Василий Заика
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Котировки европейской валюты достигли максимума с января 2016 года.

Курс доллара поднялся до 79 рублей впервые со 2 апреля

Фото: ТАСС / Коньков Сергей

Курс доллара на торгах на Московской бирже впервые со 2 апреля поднялся до 79 рублей. Согласно данным из открытых источников, американская валюта по состоянию на 11.03 по московскому времени торговалась на отметке 78,69 рубля из расчетов «завтра». Незадолго до этого курс доллара США преодолел планку в 79 рублей.

Европейская валюта демонстрирует рост по отношению к рублю. Ее стоимость достигла максимума с января 2016 года. В моменте курс евро по состоянию на 11.08 по московскому времени достиг 91,54 рубля.

Аналитики отмечают, что на российский рубль оказывает прямое влияние ситуация на рынке черного золота. Декабрьские фьючерсы нефти марки Brent дешевеют на 0,64% до 42,14 доллара за баррель. По мнению экспертов, цена черного золота идет вниз на фоне опасений вокруг увеличения количества инфицированных коронавирусом в мире. Ужесточение ограничительных мер в условиях угрозы распространения COVID-19 негативно скажется на восстановлении мировой экономики и, как следствие, спросе на топливо.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему курс евро превысил 90 рублей.

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