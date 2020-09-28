«Диеты — зло!» — певицу Адель заподозрили в маниакальном стремлении к худобе

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Виктория Андреева
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На последних видео и фото в Instagram звезду просто не узнать!

Фото, видео: Instagram @adele

За последние несколько месяцев певица Адель изменилась до неузнаваемости: если еще до пандемии ее формы можно было назвать «аппетитными», то сегодня 32-летняя звезда стройна как тростиночка, пишет «Экспресс газета».

Для примера можно взять хотя бы последнее видео из Instagram Адель, сделанное в день рождения ее подруги, 39-летней актрисы Николь Ричи. В кадре — две знаменитости резвятся словно дети. Ричи прячется за кухонным гарнитуром и выжидает время, чтобы напугать артистку. Как только последняя входит в комнату, Николь тут же на нее нападет. Не ожидавшая подвоха певица в ужасе подпрыгивает. В этот момент как раз отчетливо заметны ее острые черты лица и сильно исхудавшая фигура.

«Красивая, но такая худющая!»

«Кажется, Адель совсем измучила себя диетами… Диеты - зло!»

«Я так тебя люблю, Адель! Выглядишь божественно! Но надеюсь, ты не голодаешь…» — обращались к звезде фолловеры.

Instagram @adele; www.globallookpress.com / imago stock& people;

Разговоры о навязчивом желании Адель сбросить лишние килограммы ходят давно. Некоторые, даже начали подозревать звезду в маниакальном стремлении к худобе. К слову, недавно бывший тренер артистки Пит Джерасимо раскрыл истинные причины ее резкой потери веса, сообщает ФАН

Ранее 5-tv.ru рассказал, как сама певица Адель прокомментировала изменения во внешности. Оказалось, только за последние месяцы ей удалось избавиться от 45 килограммов!

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