Самая крупная в 2020 году магнитная буря обрушилась на Землю

Почти все магнитные обсерватории, работающие на средних и высоких широтах, зарегистрировали самую крупную в 2020 году магнитную бурю. Об активности рассказали на официальном сайте Физического института имени П. Н. Лебедева РАН (ФИАН).

Ученые отметили, что первые колебания магнитного поля приборы зафиксировали еще за три дня до пика, 24–25 сентября. Уже тогда индекс геомагнитной активности от спокойного уровня в 1-2 увеличился до значений 4-5.

«В таком возмущенном состоянии магнитное поле Земли провело трое суток до ночи 27–28 сентября, когда амплитуда колебаний возросла примерно в два раза до значений, соответствующих уровню 6 шкалы. Это стало рекордным значением с октября 2019 года — именно тогда, 25–26 октября, последний раз регистрировались возмущения сравнимой амплитуды», — говорится в сообщении.

Уточняется, что по состоянию на 14 часов по московскому времени, геомагнитная ситуация все еще остается «возмущенной», но как буря уже не характеризуется.

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