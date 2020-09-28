В Гидрометцентре предупредили россиян об аномальной погоде зимой

В Гидрометцентре РФ предупредили россиян об аномальной погоде предстоящей зимой. Согласно опубликованному на сайте учреждения прогнозу, разнонаправленные температурные отклонения от нормы будут наблюдаться на всей территории страны.

Синоптики склонны считать, что в октябре температура воздуха превысит нормативные значения в части Северо-Западного федерального округа (СЗФО), Красноярском крае, Кемеровской и Иркутской областях, а также на Дальнем Востоке. На южных территориях Центрального и Приволжского федеральных округов в октябре будет холоднее, чем в 2019 году.

Ноябрь выдастся более теплым, чем обычно, на востоке СЗФО, на севере Приволжского, Уральского и Сибирского федеральных округов, а также на северо-востоке Якутии. При этом, в окрестностях Магадана и на Чукотке ожидается более холодная погода, чем год назад.

В декабре температура выше климатической нормы будет отмечаться на большей части СЗФО, на северных территориях Приволжского, Уральского и Сибирского федеральных округов, а также в Якутии. Более холодным, чем в 2019 году, будет воздух на Дальнем Востоке.

Специалисты спрогнозировали, что в январе 2021 года воздух прогреется выше нормы в Южном федеральном округе (ЮФО), на большей части Северо-Кавказского (СКФО) и на юге Приволжского федерального округов (ПФО). Второй месяц зимы станет более холодным, чем январь 2020 года, в ПФО, ЦФО и Сибири.

«Февраль ожидается холоднее прошлогоднего на большей части территории Российской Федерации за исключением восточных регионов Дальневосточного федерального округа», — говорится в прогнозе Гидрометцентра РФ.

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