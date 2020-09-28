В Гидрометцентре предупредили россиян об аномальной погоде зимой

|
Василий Заика
370

По словам синоптиков, разнонаправленные температурные отклонения от нормы ожидаются на всей территории РФ.

В Гидрометцентре предупредили россиян об аномальной погоде зимой

Фото: www.globallookpress / Matthias Hiekel

Тема:
Погода

В Гидрометцентре РФ предупредили россиян об аномальной погоде предстоящей зимой. Согласно опубликованному на сайте учреждения прогнозу, разнонаправленные температурные отклонения от нормы будут наблюдаться на всей территории страны.

Синоптики склонны считать, что в октябре температура воздуха превысит нормативные значения в части Северо-Западного федерального округа (СЗФО), Красноярском крае, Кемеровской и Иркутской областях, а также на Дальнем Востоке. На южных территориях Центрального и Приволжского федеральных округов в октябре будет холоднее, чем в 2019 году.

Ноябрь выдастся более теплым, чем обычно, на востоке СЗФО, на севере Приволжского, Уральского и Сибирского федеральных округов, а также на северо-востоке Якутии. При этом, в окрестностях Магадана и на Чукотке ожидается более холодная погода, чем год назад.

В декабре температура выше климатической нормы будет отмечаться на большей части СЗФО, на северных территориях Приволжского, Уральского и Сибирского федеральных округов, а также в Якутии. Более холодным, чем в 2019 году, будет воздух на Дальнем Востоке.

Специалисты спрогнозировали, что в январе 2021 года воздух прогреется выше нормы в Южном федеральном округе (ЮФО), на большей части Северо-Кавказского (СКФО) и на юге Приволжского федерального округов (ПФО). Второй месяц зимы станет более холодным, чем январь 2020 года, в ПФО, ЦФО и Сибири.

«Февраль ожидается холоднее прошлогоднего на большей части территории Российской Федерации за исключением восточных регионов Дальневосточного федерального округа», — говорится в прогнозе Гидрометцентра РФ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, стоит ли москвичам еще ждать возвращения «бабьего лета».

Тема:
Погода
26 сент
Стоит ли москвичам еще ждать возвращения «бабьего лета»?
25 сент
Аномальная жара: В Петербурге побит температурный рекорд в сентябре
24 сент
«Бабье лето» в Петербурге прогреет воздух на 5-6 градусов выше нормы
23 сент
Мощный смерч пронесся по городу в Архангельской области — видео
19 сент
Деревья как снаряды: мощный ураган ударил по Москве и Подмосковью
18 сент
Пять человек пострадали из-за урагана в Москве и Подмосковье
18 сент
Видео: центр Хабаровска уходит под воду
17 сент
Синоптики рассказали, в какие регионы России придет аномальное тепло
17 сент
На Урал обрушился мощный шторм
16 сент
В ЕАО военные помогают с устранением последствий паводка

Читайте также

+12° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 71%
76.82
-0.36 89.66
-0.32
Хуже врага: представительницы каких знаков зодиака не созданы для дружбы

Последние новости

14:12
В Кремле прокомментировали визит Меркель в клинику к Навальному
14:02
Пострадавшая на спектакле с Козловским петербурженка пошла на мировую
13:49
Ефремов в личной жалобе на приговор заявил о давлении со стороны Пашаева
13:40
Хуже врага: представительницы каких знаков зодиака не созданы для дружбы
13:32
«Странный наряд»: новые фото Галкина с секретной вечеринки «для своих»
13:21
Умер сценарист фильма «Звезда пленительного счастья» Олег Осетинский

Сейчас читают

ТОП-5 тайн о происхождении русских фамилий
Помешал СК РФ: Жорин рассказал, как вдовец Легкоступовой отчаянно пытался получить рюкзак с ее драгоценностями
«Хотела семью»: няня внучки Конкина рассказала о личной жизни его дочери

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок