Единственная внучка народной артистки СССР, актрисы и певицы Людмилы Гурченко Елена Королева рискует остаться без крова. 36-летняя женщина призналась: последние месяцы она отчаянно борется за наследство бабушки, которое присвоил себе нелюбимый зять звезды.

Как известно, после смерти Гурченко из ее родственников остались лишь дочь Мария Королева и внучка Лена. Изначально все наследство — большая квартира и дача — принадлежало первой. Но так как три года назад Мария скончалась от сердечного приступа, ее вдовец изъявил желание получить половину имущества.

Елена такому намерению воспротивилась, подчеркивая: мужчина не имеет никакого отношения к недвижимости. Ведь все было куплено на гонорары покойной Людмилы Марковны, а также деньги ее родителей. Несмотря на упреки, съезжать из квартиры, где сегодня Елена проживает с маленькой дочерью Таисией, вдовец Марии Борисовны отказался. И это притом, что сам неплохо зарабатывает и имеет «за душой» несколько квартир в Москве.

В результате грандиозного скандала женщине пришлось обратиться в суд. Но решение ее не утешило. Вердикт гласил: поделить имущество Гурченко между ее зятем и внучкой на равные части. Елена же намерена отстаивать правоту до конца.

«Наследство есть, но до сих пор его делим — поэтому воспользоваться им спокойно не могу. <…> Мы с адвокатом подали апелляцию, и в ноябре должно начаться ее рассмотрение», — рассказала женщина в беседе с KP.RU.

Instagram @ellena_korolena

Кроме того, она упомянула о любовнице отца, играющую в деле о наследстве Гурченко не последнюю роль.

«Она ставит палки в колеса. Она не дала нам договориться! Эта женщина со своими умыслами использует отношения с моим отцом. Я даже боюсь их пускать на дачу, чтобы не получилось, как в „Елене“ Звягинцева. Она уже и к моей дочке подбирается. С папой я не разговариваю. Хотя он пытается наладить отношения, но доверия у меня к нему не осталось», — с сожалением призналась Елена.

В заключение Королева добавила, что из дома также регулярно пропадают драгоценности, некогда принадлежащие самой Людмиле Марковне и ее покойной дочери. В частности, кольцо с бриллиантом, которое предполагалось передавать по наследству «из рук в руки».

«Кольцо бабушки найти не могу. В нашем доме регулярно пропадают ценности. Я сама матушке много лет назад дарила на день рождения серебряный браслет ручной работы. После смерти мамы я этот браслет найти не могу. После того, как регулярно пропадают вещи, ни желания мириться с папой, ни доверия к нему нет», — констатировала внучка знаменитой актрисы.

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