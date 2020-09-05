«Ради денег»: Наследники Валентины Легкоступовой могут вести двойную игру

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Татьяна Меркер
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Истинная причина смерти певицы остается тайной, как и мотивы некоторых поступков ее детей.

«Ради денег»: Наследники Валентины Легкоступовой могут вести двойную игру

Фото: Instagram @legkostupovavalentina

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Умерла Валентина Легкоступова

Вокруг смерти Валентины Легкоступовой по сей день кипят бурные обсуждения, причиной тому — слухи о том, что же привело к гибели певицы. Многие поклонники, друзья и ближайшие члены семьи Легкоступовой винят во всем мужа Валентины — яхтсмена Юрия Фирсова.

Известно, что отношения детей Легкоступовой Аннеты и Матвея с Фирсовым не сложились. Именно Аннета Бриль 6 августа обнаружила мать и ее мужа в состоянии сильного алкогольного опьянения и отвезла обоих в наркологическую клинику.

Сам муж певицы ранее обвинял наследников в корыстном отношении к матери и тайном хищении ее автомобиля. Такое мнение разделяют и некоторые другие приближенные к семье. Они утверждают, что дети Валентины претендовали и на финансы Юрия, сообщает Дни.ру.

«Они на все готовы ради денег. Поэтому дочка и сказала, что Валя с Юрой квасили на протяжении трех недель», — заявил анонимный комментатор издания.

Возможно, именно поэтому яхтсмен Фирсов пытался ограничить общение своей жены с дочерью Аннетой, на что после гибели матери часто сетовала девушка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему вдовец Легкоступовой странно себя ведет.

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