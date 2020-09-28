Евро превысил 92 рубля впервые с 2016 года

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Алина Потёмкина
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Аналитики связывают падение рубля с ожиданиями новой волны коронавируса и западных санкций.

Евро превысил 92 рубля впервые с 2016 года

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Коньков

Рубль сдал позиции по отношению к ведущим мировым валютам. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.

В понедельник, 28 сентября, курс евро превысил 92 рубля. Такой рост зафиксирован впервые с января 2016 года. По состоянию на 18:05 по московскому времени один евро стоил 92 рубля 20 копеек.

Наряду с этим случилось падение цены на нефть марки Brent. Она понизилась до 42,34 доллара за баррель.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что курс доллара поднялся до 79 рублей впервые со 2 апреля.

Ослабление отечественной валюты связывают с ожиданием новых ограничительных мер из-за возможной второй волны коронавируса. Кроме того, как отмечает «Экономика сегодня», по мнению экономиста Сергея Хестанова, на поведение рубля влияют опасения инвесторов нового витка западных санкций.

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