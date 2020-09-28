Умерла режиссер «Мосфильма» Марина Лузгина

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Марина Неруцких
65

Кинематографист ушла из жизни в возрасте 75 лет.

Умерла режиссер «Мосфильма» Марина Лузгина

Фото: ТАСС / Новодережкин Антон

Режиссер киностудии «Мосфильм» Марина Лузгина умерла в возрасте 75 лет. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов России.

Кинематографист за свою творческую деятельность работала вместе с Владимиром Фокиным, Александром Стефановичем и Тиграном Кеосаяном. Лузгина принимала участие в съемках таких известных фильмов, как «Сказки старого Арбата» Саввы Кулиша, «Пятый ангел» Владимира Фокина, «Начни сначала» Александра Стефановича, «Комедия о Лисистрате» Валерия Рубинчика, «Президент и его внучка» Тиграна Кеосаяна и многих других. Последней работой режиссера стал сценарий для документальной ленты «Я убегаю на фронт».

О причине смерти Марины Лузгиной не сообщается.

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